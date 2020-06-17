أوبك تكشف نسبة تنفيذ صفقة الكبار في مايو

أعلنت منظمة "أوبك" خفض إنتاج النفط خلال شهر أيار/ مايو، بمقدار 6.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، إلى 24.19 مليون، على خلفية بدء "صفقة أوبك +"، في حين، أن المنظمة قد استوفت شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط بنسبة 84 بالمئة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في التقرير الشهري، إن "إنتاج النفط انخفض عند معظم الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن بشكل رئيسي في السعودية والإمارات والكويت".

ووفقا لتقرير "أوبك"، من هذا الحجم [ 6.085 مليون برميل]، خفضت المنظمة 5.116 مليون برميل يوميا. وبذلك نفذت "أوبك" الصفقة بنسبة 84 بالمئة.

في الوقت نفسه، أصبح العراق (46 بالمئة) ونيجيريا (57 بالمئة) وأنغولا (71 بالمئة) والكونغو (72 بالمئة) "المقصرّين" الرئيسيين، الذين لم يلتزموا بشروط الصفقة في مايو. ولم تلتزم الغابون باتفاقية خفض إنتاج النفط على الإطلاق.

هذا وقد انطلقت اتفاقيات "أوبك +" الجديدة في أيار/ مايو المنصرم، بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وفي 6 حزيران/ يونيو الجاري، تم تمديد هذا الحجم إلى تموز/ يوليو. ووفقًا للشروط، يجب على 10 دول من بين 13 دولة من الدول الأعضاء في "أوبك" المشاركة في الصفقة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 6.085 مليون برميل يوميًا في الأشهر المحددة. استنادا لمستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، باستثناء المملكة العربية السعودية - فهي تخفض الإنتاج من 11 مليون برميل يوميًا. (إلى المستوى المستهدف البالغ 8.492 مليون برميل).