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    الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزعيم كوريا الجنوبية مون تشي إين، زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية، 27 أبريل/ نيسان 2018

    بعد تدهور العلاقات بين الكوريتين والتهديد بعمل عسكري... كيم يعرض الاستقالة

    © AFP 2020 / Korea Summit Press Pool
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    عرض وزير الوحدة في حكومة كوريا الجنوبية كيم يون-تشول، اليوم الأربعاء، تقديم استقالته تحملا للمسؤولية عن الفشل في إدارة العلاقات بين الجارتين الكوريتين.

    وبحسب وكالة "يونهاب"، أعرب كيم في مؤتمر صحفي عن نيته للاستقالة من منصبه كوزير للوحدة في حكومة كوريا الجنوبية.

    وأضاف: "أشعر بالأسف لفشلي في تلبية مطالب وتوقعات شعبنا في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية".

    كوريا الشمالية تنشر صور لحظات تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين
    © REUTERS / KCNA
    "مشهد مروع"... كوريا الشمالية تنشر فيديو وصور تفجير مكتب الاتصال المشترك
    وفي السياق، أوضح المتحدث باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية كانغ مين-سوك، أن الرئيس لن يقرر على الفور ما إذا كان سيقبل استقالة الوزير، مضيفا أنه "سيتخذ القرار خلال يوم أو يومين، وليس اليوم".

    وقد تراجعت العلاقات بين الكوريتين مؤخرًا إلى حدها الأدنى منذ سنوات، حيث اتخذت كوريا الشمالية سلسلة من الخطوات الانتقامية ضد كوريا الجنوبية، وهددت بالقيام بعمل عسكري، غضبا من حملات إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.

    وقامت كوريا الشمالية بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، الذي تم إنشاؤه نتيجة للقمة بين الرئيس مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

    وأعلنت كوريا الشمالية عن إعادة نشر قواتها في منطقتين تجاريتين بين الكوريتين بالقرب من الحدود.

    وأصدرت كيم يو-جونغ النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال وشقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون بيانا شديد اللهجة انتقدت فيه الرئيس مون، قائلة إن مون لم يقدم اعتذارا عن قيام المنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية بإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا لشمالية عبر الحدود، ولم يتعهد بمنع ذلك، بل يحاول تجنب المسؤولية.

    يذكر أن كيم يون-تشول قد عين وزيرا للوحدة، في أبريل/نيسان من العام الماضي، وكان يرأس سابقا مركز أبحاث متخصص في الشؤون الكورية الشمالية تديره الدولة.

    انظر أيضا:

    "مشهد مروع"... كوريا الشمالية تنشر فيديو وصور تفجير مكتب الاتصال المشترك
    موقع: تفجير كوريا الشمالية لمكتب الاتصال جاء بسبب "حملة" شنتها الجنوبية ضد زعيمها
    كوريا الشمالية ترفض "العرض الشرير" وتقرر إعادة نشر قواتها على الحدود
    كوريا الجنوبية تتوعد جارتها الشمالية بـ "دفع الثمن" وتصف بيان شقيقة كيم بـ "الوقح"
    الكلمات الدلالية:
    تدهور علاقات, توتر, أخبار العالم, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
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