الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى غزة... فيديو

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم إحباط محاولة تهريب أسلحة من شمال سيناء إلى قطاع غزة، قبل عدة أسابيع.

جاء ذلك في عدة تدوينات نشرها أدرعي، بصفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها: "قبل عدة أسابيع وفي عملية استخبارية مشتركة لقوات سلاح البحرية وجهاز الشاباك، تم إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى حماس في قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء".

خلال التحقيق تم كشف تفاصيل حول عمليات تهريب حماس في المجال البحري، وحول مهرّبين، ومعدّات متعلقة بحماس. أحد الناشطين الإرهابيين اللذين تم القبض عليهما يدعى محمود بكر، مهرّب كبير يعمل مع المنظمات الإرهابية في قطاع غزة، واعتقاله يشكّل إنجازًا عملياتيًا هامًّا. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 17, 2020

وتابع: "خلال التحقيق تم كشف تفاصيل حول عمليات تهريب حماس في المجال البحري، وحول مهربين، ومعدات متعلقة بحماس"، مشيرا إلى أن "أحد الناشطين الإرهابيين اللذين تم القبض عليهما يدعى محمود بكر، مهرب كبير يعمل مع المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

وأضاف: "اعتقاله يشكل إنجازا عملياتيا مهما".

#سُمح_بالنشر: قبل عدة أسابيع وفي عملية استخبارية مشتركة لقوات سلاح البحرية وجهاز الشاباك تم إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى حماس في قطاع #غزة من المنطقة البحرية شمال #سيناء. pic.twitter.com/8e8WpiZgpZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 17, 2020

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تدوينة أخرى: "عملية الإحباط هذه تضاف إلى سلسلة أعمال إحباط تهدف لتشويش خطة حماس العسكرية في قطاع غزة، وللمساس بقدراتها العسكرية".

وأضاف: "تاتي العملية في إطار الجهود المتواصلة لإحباط العمليات الإرهابية ضد مواطني إسرائيل على جميع أنواعها".