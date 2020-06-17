تعرض رئيس الوزراء البريطاني لحادث سير... فيديو

أعلن الممثل الرسمي لمكتب رئيس الحكومة البريطانية أن السيارة، التي كانت تقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعرضت لحادث سير صغير في وسط لندن.

وفقا لممثل مكتب جونسون، فإن رئيس الوزراء كان في السيارة، ولم يصب أحد بأذى".

وقال شهود عيان إن سائق السيارة التي يوجد فيها رئيس الوزراء أجبر على الضغط على الفرامل بحدة بعد أن خرج أحد المشاركين في مسيرة كردية على الطريق. بينما اصطدمت سيارة الحراسة التي تتبع سيارة جونسون معها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة قامت باعتقال مسبب الحادثة.