الأمم المتحدة تدعو الهند والصين إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، بأن المنظمة تدعو الهند والصين إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال حق، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا بأننا قلقون بشأن تقارير حول العنف والقتل على خط السيطرة الفعلية (في منطقة الحدود بين البلدين). نحث الجانبين اتباع أقصى درجات ضبط النفس".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لاحظت أيضا بارتياح تقارير تفيد بأن الدولتين تتعاونان من أجل تهدئة الوضع.

ويذكر أن حادثاً وقع بين الجيشين الصيني والهندي، مساء يوم 15 حزيران/يونيو، في منطقة وادي غالفان في لاداخ. وبحسب الجيش الصيني، في مساء يوم الـ15 من حزيران/يونيو، في منطقة حدود نهر غالفان، انتهك الجيش الهندي التزاماته، وعبر خط السيطرة الفعلية مرة أخرى بشكل غير قانوني ونفذ بشكل متعمد ضربة استفزازية، ما أدى إلى اشتباك عنيف، سقط خلاله قتلى وجرحى. واحتجت وزارة الخارجية الصينية وقدمت عريضة للهند فيما يتعلق بالحادث الجديد على الحدود. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية أن الاشتباك جاء نتيجة لمحاولة من الجانب الصيني تغيير ما تم التوافق عليه، من جانب واحد، بشأن الامتثال لخط السيطرة الفعلية في واديغ الفان.

وأعلنت السلطات الهندية، أمس، عن مقتل 20 من عسكرييها على الأقل، بينهم ضابط برتبة عقيد، جراء الاشتباك الذي اندلع الاثنين الماضي، في منطقة جبلية غرب جبال هيمالايا، مشيرة إلى وقوع خسائر في صفوف القوات الصينية أيضا، لم تعلن بكين عنها حتى الآن.