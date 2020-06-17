الجيش الروسي: رصدنا قاذفتين أمريكيتين على بعد 300 كم من الحدود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي قامت برصد ومرافقة قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي-52 إتش" كانتا تحلقان فوق المياه الدولية في المحيط الهادئ.

وبحسب موقع "زفيزدا" التابع للدفاع الروسية، جاء في البيان: "في 17 حزيران/يونيو 2020، رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية قاذفتين استراتيجيتين من طراز "B-52H" تابعتين لسلاح الجو الأمريكي، كانتا تحلقان فوق المياه الدولية للقسم الشرقي للمحيط الهادئ".

وأوضحت أن "المقاتلات الروسية قامت بتتبعها ومرافقتها حتى انتهت من مهمتها".

وأشار البيان إلى أن التحليق كان على مسافة 300 كيلومتر من الحدود الروسية.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين الماضي، أن الجيش الروسي اكتشف أنشطة لقاذفات أمريكية "B-52H" وطائرات مراقبة واستطلاع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لاعتراض طائرات "سو-27" القاذفات الأمريكية فوق بحر البلطيق.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الرحلات الجوية تتم وفقًا للقواعد الدولية، وأضافت، أن الطائرات الأمريكية لم تنتهك الحدود الروسية.

وتنفذ الطائرات الاستراتيجية والاستطلاعية للقوات الجوية الأمريكية ودول الناتو تمارين تدعى "بالتوس-2020" فوق بحر البلطيق.