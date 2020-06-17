سحلوها من شعرها... غضب عارم في فرنسا بسبب طريقة اعتقال ممرضة... صور وفيديو

تسبب الاعتقال العنيف لممرضة تعمل منذ أشهر في أحد المستشفيات الفرنسية على محاربة فيروس كورونا المستجد ومعالجة المرضى في حالة من الغضب العارم في فرنسا.

وصوّر المواطنون والمتظاهرون الفرنسيون شرطة مكافحة الشغب، يوم أمس الثلاثاء، وهي تسحب ممرضة بعمر 52 عاما من شعرها من بين تجمع للعاملين الصحيين يطالب برفع أجور الموظفين.

وسحبت الممرضة بعيدا عن أصدقائها بطريقة مريعة، مع تعرضها للضرب بالهراوات والسحل، في مشهد هز الرأي العام الفرنسي.

وصاحت الممرضة التي عرف اسمها الأول فقط "فريدة"، قائلة: "أنا ممرضة!" ثم ناشدت رجال الشرطة: "أنا مصابة بالربو! أريد جهاز فونتيلون الخاص بي"، في إشارة إلى دواء يستخدم لعلاج أمراض الرئة، بحسب "ديلي ميل".

ونقلت الممرضة من قبل قوات مكافحة الشغب إلى مركز قريب للشرطة، واتهمت "برمي المقذوفات على الشرطة"، وهي جريمة يمكن أن تؤدي إلى سجنها.

كتب أحد الإعلاميين معلقا على المشاهد "امرأة في سترة بيضاء سحبت من شعرها أثناء الاعتقال، انتهى بها الأمر بوجه مدمى، ناشدتهم مرارا وتكرارا بإعطائها دواء الربو".

Selon que :

- tu milites pour la guerre civile dans ce pays

ou

- que tu te sacrifies pour sauver le pays.



La 1ère est militante islamophobe,

la 2ème est infirmière et s'appelle #Farida.#LiberezFarida ✊🏻✊🏼✊🏾 pic.twitter.com/udUgOZ0lia — Elias d'Imzalène (@imzalene) June 16, 2020

وأضاف: "لديها العديد من الجروح والصدمات والكدمات، سترتها ملطخة بالدماء".

Elle s'appelle Farida, elle a 52 ans elle est infirmière depuis 17 ans à Ivry

Pendant le Covid elle a été en première ligne 12 14h durant

Oui se soir elle a craqué....

Il est fort a parier qu'elle n'aura pas "d'IGPN" pour la blanchir.

Courage Farida... ✊#LiberezFarida pic.twitter.com/JKz08KtE66 — @oursdeparis (@OursDeParis) June 16, 2020

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات أثناء مكافحة الاحتجاجات التي نظمها آلاف العاملين الصحيين بمن فيهم الأطباء والممرضين من أجل تحسين القطاع الصحي في أحد أحياء باريس.

ونشرت وسائل الإعلام الفرنسية مقطع فيديو يظهر قيام الممرضة برمي الأحجار على عناصر الشرطة، والأمر الذي تسبب باعتقالها.

Vidéo de Farida en pleine entrainement pour de lancé de poids. Soutien à elle, elle mérite d'être sélectionner pour les prochains JO. 🏅🪨 #LiberezFarida pic.twitter.com/469HjUSwgE — ㅤツ (@lmJustADreamer_) June 17, 2020

وقال متحدث باسم محافظة شرطة باريس إنه بحلول الساعة الرابعة مساءً، كان هناك 16 اعتقالاً، و"الاضطرابات مستمرة".