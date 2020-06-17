فرنسا تهاجم تركيا مجددا بسبب الملف الليبي

هاجمت الخارجية الفرنسية أنقرة معتبرة أن "خرق تركيا الممنهج لحظر تصدير السلاح إلى ليبيا هو العائق الأساسي أمام إحلال السلام هناك".

باريس - سبوتنيك. طالبت فرنسا، اليوم الأربعاء، تركيا بالتوقف عن التدخل في الصراع الليبي معتبرة أن الخرق الممنهج لحظر إرسال السلاح إلى ليبيا هو العائق الأساسي أمام إحلال السلام.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان أن "العائق الأساسي أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الخرق الممنهج لحظر السلاح خاصة من قبل تركيا".

وتابع البيان أن "تصرفات البحرية التركية تجاه حلفاء الناتو عدوانية وغير مقبولة"، داعية "لوقف التدخل التركي كما باقي التدخلات في الصراع الليبي".

كما أكدت فرنسا أنه لا تؤيد "طرفا دون آخر في ليبيا وتذكر بأنه لا حل عسكري للأزمة".