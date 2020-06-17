روسيا وبريطانيا تناقشان حل المشاكل المتراكمة بينهما

بحث النائب الأول لوزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، اليوم الأربعاء، هاتفياً، مع وزيرة الدولة لشؤون أوروبا وأمريكا في وزارة الخارجية البريطانية، ويندي مورتون، الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين والحاجة لحل المشاكل القائمة بينهما.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ناقش الطرفان الوضع الحالي في العلاقات الروسية البريطانية. وأكدا على الحاجة للحفاظ على حوار منتظم من أجل إيجاد حل للمشكلات المتراكمة".

وأضافت الوزارة: "تم التطرق إلى عدد من القضايا الملحة الأخرى على جدول الأعمال الدولي، وخاصة الوضع في أوكرانيا، وبعض جوانب ملف حقوق الإنسان وموضوع مكافحة تغير المناخ العالمي".

كما تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في العالم الناتج عن وباء فيروس كورونا المستجد. وتم إظهار الاستعداد للعمل المشترك في مجال الخدمات الطبية في البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة الطرف البريطاني.