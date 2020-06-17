كمساعدة إنسانية... روسيا تزود جنوب أفريقيا بـ 15 ألف نظام اختبار كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا سلمت جنوب أفريقيا كمساعدة إنسانية، مجموعة ثانية من أنظمة الاختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، حيث تم إعداد المواد التي قدمها الجانب الروسي إجمالاً لـ 15 ألف بحث.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية:

"في الحادي عشر من حزيران/يونيو، جرى تسليم المساعدة الإنسانية التي قدمتها هيئة الرقابة الصحية الروسية "روس بوتربنادزور"، ودون مقابل، لمكافحة عدوى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، إلى الممثل الإقليمي لوزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا بمحافظة كيب الغربية. وهذه هي الدفعة الثانية من المساعدات الروسية لجنوب أفريقيا (تم إرسال المجموعة السابقة في أيار/مايو)، وتحتوي على 100 منظومة من أنظمة الاختبار الروسية التي طورها "مركز أبحاث علم الفيروسات "فيكتور"، وكذلك الكواشف اللازمة لها".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية بأن المواد التي قدمها الجانب الروسي إلى جنوب أفريقيا، جرى إعدادها في المجمل، لـ 15 ألف بحث.