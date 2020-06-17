مفاجأة مدوية... ماذا طلب ترامب من الرئيس الصيني في اجتماع مغلق؟

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في كتاب، نشرت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، أجزاء منه، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من نظيره الصيني شي جين بينغ مساعدته على إعادة انتخابه.

وحسب "رويترز"، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا من كتاب جون بولتون، أن الرئيس الأمريكي طلب ذلك الأمر من شي جين بينغ خلال اجتماع مغلق نُظم في يونيو/ حزيران 2019.

وكتب جون بولتون: "فجأة، قلب ترامب المحادثة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وألمح إلى الإمكانات الاقتصادية الصينية وطلب من شي مساعدته على الفوز".

وشدد على أن المزارعين وزيادة مشترياتهم من فول الصويا من قبل الصينيين سيكون لها أهمية كبيرة في نتائج الانتخابات.

ويتسبب هذا الكتاب في نوبة من الذعر في البيت الأبيض، حيث يحاول بأي ثمن منعه من الظهور. ووفقًا لمحامين لمستشار دونالد ترامب السابق، سيتم نشرهه في 23 يونيو/ حزيران.

وأطاح الرئيس الأمريكي في 10 سبتمبر/ أيلول، بالشخص الذي كان حينذاك أحد مستشاريه الرئيسيين وسط خلافات حول إدارة عدة ملفات مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

وقال جون بولتون إن لديه معلومات حول تفاعلات دونالد ترامب مع أوكرانيا الصيف الماضي، عندما اتهم الديمقراطيون الجمهوري الساكن في البيت الأبيض بمحاولة دفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق ضد جو بايدن، المرشح المنافس في مسابقة الترشيح الديمقراطي لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الرئاسية - والذي أصبح منذ ذلك الحين المرشح الديمقراطي.

وكما هو مطلوب في الإجراء عندما تكون المعلومات التي تغطيها السرية على المحك، فقد تم إرسال المخطوطة إلى البيت الأبيض للتحقق من صحتها.