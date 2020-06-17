الدفاع الفرنسية: فرقاطة تركية اتخذت وضعية الاستعداد لإطلاق نار على فرقاطتنا

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن فرقاطة فرنسية تعرضت لتصرف عدائي من 3 فرقاطات تركية قبل أسبوع.

وقالت الدفاع الفرنسية في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إن "فرقاطة تركية وضعت نفسها في حال استعداد لإطلاق نار على فرقاطة فرنسية".

الدفاع الفرنسية للعربية: فرقاطة تركية وضعت نفسها في حال استعداد لإطلاق نار على فرقاطتنا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 17, 2020

وأضافت أن "أنقرة خالفت قواعد الاشتباك التي تحكم الحلف الأطلسي (الناتو)".

وأكدت الوزارة أن "طائراتها تواصل طلعاتها الاستطلاعية قرب ليبيا".

وتابعت: "لن نذكر عدد طلعاتنا الجوية حفاظا على أمن عملياتنا".

في المقابل، نقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري تركي نفيه بشدة أي سلوك عدائي ضد فرقاطة فرنسية، وقال: "تركيا حزينة لوصول المسألة إلى هذه المرحلة وستواصل الوفاء بالتزاماتها كحليف".

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت في اجتماع لوزراء الدفاع في دول الحلف عبر دائرة الفيديو المغلقة، الأربعاء، أن سفينة فرنسية تشارك في مهمة للحلف الأطلسي في البحر المتوسط تعرضت مؤخرا لعمل "عدواني للغاية" من قبل زوارق تركية، منددة بمسألة "بالغة الخطورة" مع شريك أطلسي.

وأوضحت أن السفينة تعرضت لثلاث "ومضات لإشعاعات رادار" من أحد الزوارق التركية، معتبرة ذلك "عملا عدوانيا للغاية لا يمكن أن يكون من فعل حليف تجاه سفينة تابعة لحلف الناتو".