حالة رعب تجتاح اليابان بعد ظهور جسم غريب في السماء والمواطنون يتصلون بالشرطة... فيديو

انتشرت حالة من الرعب، اليوم الأربعاء، بين المواطنين في اليابان بعد ظهور جسم غريب في السماء، ما دفع بعضهم للاتصال بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه.

وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، شاهد سكان في شمال شرق اليابان، اليوم، جسما طائرا مجهولا يشبه المنطاد الأبيض، واتصل بعضهم بالشرطة والسلطات المحلية للإبلاغ عنه، فيما لجأ آخرون إلى تويتر للتعبير عن دهشتهم من الأمر.

An unidentified white balloon-like object is observed by residents in northeastern Japan, with many directing enquiries to the national meteorological agency's local branch#Sendai #Miyagi #UFOhttps://t.co/dULwMFX4tT — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) June 17, 2020

وأضافت أن مسؤولا من مكتب وكالة الأرصاد اليابانية في سينداي بمحافظة مياجي، أكد أن الجسم الطائر الذي شاهده الناس ليس جهازا طيرته الوكالة، مضيفا "بحثنا الأمر مع الحكومة المحلية وقوات الدفاع الذاتي ولكنهم كذلك لا علم لهم بالأمر".

وأشارت الوكالة إلى أن الاتصالات بشأن الجسم الطائر الغريب بدأت الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

The appearance of a mysterious white object in the sky over northern Japan set social media ablaze with speculation ranging from UFOs to North Korean propaganda pic.twitter.com/qjZ6Natg3x — Reuters (@Reuters) June 17, 2020

وشوهد الجسم الطائر في سينداي وفوكوشيما وهو جسم على شكل صليب حسب وصف مسؤول في الوكالة ويشبه بعض أجهزة الاستطلاع.

واستخدمت الشرطة في مياجي مروحية لفحص الجسم الطائر على ارتفاع يزيد على 2000 متر فوق سطح الأرض، ولكنها عجزت عن تحديد مصدره أو هويته.

A balloon-like white object in the sky is pictured in Sendai, Japan. #UFO pic.twitter.com/eVxLnTdA2A — Karen (@KarenSakura_i) June 17, 2020

وقال مسؤول من الشرطة "حاولنا تتبعه"، لكن فقدنا الموقع الدقيق للجسم الطائر في المساء بعد أن حالت السحب بيننا وبينه.

وقال مسؤول من وزارة النقل إن الجسم لم يكن في مسار طيران، لذا فلن يؤثر على حركة الطائرات، غير أن السلطات ستواصل متابعة الأمر.