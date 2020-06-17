ترامب يوقع على قانون يعاقب مسؤولين صينيين بسبب "اضطهاد" أقلية الإيغور

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تعتبرهم واشنطن مسؤولين عن "اضطهاد" أقلية الإيغور المسلمة.