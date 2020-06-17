مشاهد من غرفة عمليات الهجمات التركية داخل أراضي العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد، مساء اليوم الأربعاء، من الغارات الجوية التي شنتها القوات التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، في إطار عملية "مخلب النمر" شمالي العراق.

وظهر خلال الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، قادة الجيش التركي وهم يتابعون سير العملية وعلى رأسهم وزير الدفاع، خلوصي أكار.

وأكدت الدفاع التركية، أن القوات الجوية دمرت بالكامل "أهدافا إرهابية" بمنطقة حفتانين عبر قصف محكم في إطار عملية "مخلب النمر".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، فجر الأربعاء، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

كانت الدفاع التركية أعلنت في وقت متأخر من ليلة (الأحد/الإثنين)، إطلاق عملية "مخلب النسر" ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.

ويخوض "حزب العمال الكردستاني" تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، وفي الصراع الدائر، قتل أكثر من 40 ألف شخص.