ترامب: بولتون ينتهك القانون بنشر معلومات حساسة في كتابه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ينتهك القانون بنشر معلومات حساسة في كتابه.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "إنه يخالف القانون، هذه معلومات سرية للغاية ولم يكن لديه إذن (لنشر هذه المعلومات). لقد خرجت الآن بضجة كبيرة".



وأشاد ترامب بممثل المبيعات الأمريكي روبرت لايتهييزر، الذي نفى في جلسة استماع في الكونغرس ادعاء بولتون بأن ترامب كان ينوي طلب المساعدة من الصين، في إعادة انتخابه لفترة ثانية.

واتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الرئيس دونالد ترامب بارتكاب أخطاء فادحة منها أنه طلب صراحة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المساعدة في انتخابه لفترة ثانية.

يذكر أن جون بولتون أقيل من منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي، وقد ينشر كتاب ذكرياته عن عمله في البيت الأبيض في 23 يونيو/حزيران الجاري، لكن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة نشر الكتاب ورفعت دعوى قضائية ضد بولتون.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية مدنية، قالت فيها: إن كتاب بولتون يكشف عن معلومات سرية مما سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة لخطر.