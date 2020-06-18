أمريكا تطلب من الصين معلومات عن فيروس "كورونا"

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد على أهمية تبادل المعلومات بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو-سبوتنيك. وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "التقى وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم (الخميس) مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي في هونولول، لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الأمريكية الصينية".

وأضاف البيان: "شدد بومبيو أيضا على أهمية تبادل المعلومات بشفافية تامة بين الولايات المتحدة والصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد المستمر ومنع تفشي المرض في المستقبل".

هذا وتدهورت العلاقات بين بكين وواشنطن بوتيرة متسارعة في الأشهر الأخيرة مع تصاعد انتقادات ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين لطريقة تعامل الصين مع تفشي مرض كوفيد-19 وتهديدهم باتخاذ تدابير عقابية مختلفة ضدها.

وفي آخر تصريحات للرئيس الأميركي في هذا الصدد قال لا أريد التحدث إلى الرئيس الصيني في الوقت الحالي، وموقفهم في أزمة تفشي فيروس كورونا خيب أملي.

كما اتهم مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، في وقت سابق، الصين بمحاولة إخفاء معلومات حول مرض فيروس كورونا المستجد، لترد وزارة الخارجية الصينية على اتهامات أوبراين، وذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزراة، شاو لي شينغ، الذي قال: "العالم يعرف أن الصين نشرت المعلومات بطريقة مفتوحة وشفافة، وحددت العامل المرضي في وقت قياسي وشاركت سلسلة الجينوم مع منظمة الصحة العالمية وبلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".