نهاية مأساوية...الشرطة الأمريكية ترد على امرأة هددتها بإطلاق النار... فيديو

كشفت الشرطة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، عن مقطع فيديو يوثق إطلاق النار على سيدة بيضاء كانت تحمل بندقية طويلة وأطلقت النار على الضباط.

وهددت ساندرا لي هارمون صاحبة الـ56 عاما الشرطة بإطلاق النار عليهم، ليصيبها أحد الضباط بطلق ناري.

وبدأت الواقعة باتصال أحد الأشخاص بالطوارئ ليبلغ عن امرأة تحمل بندقية وتسير في الشارع ومعها زجاجة نبيذ وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وعقب إطلاق النار عليها تم نقلها للمستشفى في محاولة لإسعافها لكنها توفيت متأثرة بجراحها، وتم توقيف الشرطيين للتحقيق معهما في الحادث.

ويأتي الحادث تزامنا مع احتجاجات واسعة تشهدها الولايات المتحدة ضد ما وصف بعنف الشرطة مع أصحاب البشرة السمراء، عقب مقتل مواطن يدعى جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة خلال اعتقاله دون مقاومة.