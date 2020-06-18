بالفيديو... مهاجران أوكرانيان ينتهكان الحدود الأوكرانية - البولندية

قام مواطنان أوكرانيان بانتهاك نظام الحدود من خلال عبور السياج بطريقة غير شرعية عند نقطة مراقبة الحدود الأوكرانية - البولندية.

ووفقا لموقع "أوكرانيا 112" التقطت كاميرات المراقبة لجظة قيام امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا ورجل يبلغ من العمر 39 عامًا بعبور المنطقة الحدودية.

ووفقا لحرس الحدود، "عبر الزوجان جميع نقاط التفتيش الأوكرانية متوجهين إلى نقطة التفتيش البولندية إلا أنهم فجأة غيروا رأيهم وعادوا إلى نقطة التفتيش الأوكرانية".

وأوضح المواطنان:"قررنا العودة إلى أوكرانيا لأننا رأينا طابورا طويلا من المهاجرين الأوكران لذا عدلنا عن قرارنا بشأن الذهاب إلى بولندا".

يذكر أنه مع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في أوكرانيا منذ عام 2014، سجل عدد المغتربين الأوكرانيين في بولندا ارتفاعاً غير مسبوق من 300 ألف إلى نحو 1.5 مليون، وفق أرقام صادرة عن القنصلية الأوكرانية في بولندا.