السلطات الفرنسية تعتقل أفرادا من الجالية الشيشانية لمشاركتهم في أعمال شغب

اعتقلت السلطات الفرنسية عددا من الأشخاص من ممثلي الجالية الشيشانية بعد أعمال الشغب التي حصلت في ديجون شرقي فرنسا.

تحدثت تقارير نشرتها إذاعة "يورو 1" عن اعتقال 6 أشخاص من الجالية الشيشانية، صباح الخميس.

حيث نفذت عمليات مداهمة في عدد من مدن شرقي فرنسا ومنها ديجون، للقبض على أشخاص تسببوا بعمليات شغب في ديجون.

وأشارت الإذاعة بأنه تم التعرف على هؤلاء الأشخاص بعد الاستعانة بمواقع التواصل والمقاطع المصورة المنشورة على الإنترنت.

يذكر بأن أعمال شغب حصلت في مدينة ديجون واستمرت لأربع ليال، بين أشخاص من الجالية الشيشانية الذين جاؤوا إلى المدينة وبين سكان المدينة الذين معظمهم من أصول مغربية.

حيث تعرض شاب من أصول شيشانية للضرب من قبل رجال أحد العصابات في المنطقة، ليحصل صدام بين الطرفين أصيب وجرح فيه أشخاص من كليهما.

وبحسب الإذاعة، فإن ممثلين عن الطرفين عقدوا اجتماعا بالقرب من ديجون اتفقوا فيه على إنهاء هذه الاشتباكات.