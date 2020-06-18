من طهران إلى دمشق: سنقف دائما إلى جانب سوريا وشعبها

أكد إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، أن بلاده ستقف دائمًا إلى جانب الحكومة السورية وشعبها كشريك استراتيجي.

طهران – سبوتنيك. وقال بيان صدر عن موقع الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس إن "النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوري الجديد حسين عرنوس، أن سياسة إيران في دعم سوريا وجبهة المقاومة لم تتغير".

وأضاف البيان "إيران تدين التدخل الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا"، متابعًا "إيران ستقف دائما إلى جانب الحكومة السورية وشعبها كشريك استراتيجي".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السوري "سياسة إيران تجاه سوريا القائمة على دعم بلادنا أصبحت استراتيجية لتعزيز العلاقات بين البلدين ضد أعداء جبهة المقاومة".

وتابع "نحن نقدر المساعدة التي قدمتها إيران لدعم الشعب السوري وتخفيف الضغوط على بلادنا".

وحسب "رويترز" نددت إيران اليوم الخميس بالجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على سوريا، حليفتها الإقليمية، ووصفتها بأنها غير إنسانية وقالت إنها ستعزز روابطها التجارية مع دمشق.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أشد عقوبات لها حتى الآن على الرئيس السوري بشار الأسد بهدف حرمان حكومته من مصادر التمويل في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام رسمية "في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة فيروس كورونا، لن يكون من شأن فرض مثل هذه العقوبات غير الإنسانية سوى تعميق معاناة الشعب السوري".

وأضاف موسوي "سنواصل تعاوننا الاقتصادي مع الأمة السورية الصامدة والحكومة السورية، وعلى الرغم من هذه العقوبات سنعزز علاقاتنا الاقتصادية مع سوريا".