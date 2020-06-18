انهيارات أرضية وسيول جارفة في الصين… فيديو

تسببت أمطار غزيرة في تكون سيول عارمة أجبرت نحو 20 ألف شخص على ترك منازلهم، جنوب غربي الصين.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن السيول، التي حدثت أمس الثلاثاء، بمحافظة دانبا، بمقاطعة سيتشوان الصينية، تسببت في انهيارات أرضية اجتاحت كل شيء أمامها.

Torrential rain has triggered mudslides across southwest China, leading to the evacuation of more than 20,000 people. pic.twitter.com/lrSiNqv1gi — SCMP News (@SCMPNews) June 18, 2020

وأظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يعملون على إخلاء الناس من المناطق التي حاصرتها السيول، مشيرة إلى أن الكارثة تسببت في قطع العديد من الطرق بالمنطقة.

ولفتت الصحيفة أن نحو 14 شخصا كانوا عالقين في مناطق حاصرتها المياه بعد إخلاء الناس منها، مشيرة إلى أنه تم إنقاذهم، بينما تشير تقارير إلى وجود مفقودين.