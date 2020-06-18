ماذا قال أردوغان في ذكرى وفاة محمد مرسي؟

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تغريدة أحيا من خلالها ذكرى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وجاء في التغريدة: "أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في ذكرى استشهاده".

أستذكر بالرحمة أخي العزيز محمد مرسي الرئيس المصري الوحيد المنتخب ديمقراطيًا في ذكرى استشهاده. pic.twitter.com/na3WRNbjSo — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 17, 2020

​وتوفي مرسي، في يونيو/ حزيران العام الماضي، أثناء تواجده في إحدى جلسات محاكمته في القاهرة، ودفن جثمانه في مقابر الوفاء والأمل شرقي العاصمة المصرية القاهرة في حضور أسرته ومحاميه فقط.