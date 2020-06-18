بولتون: ترامب سأل في إحدى المرات إن كانت فنلندا دولة مستقلة أم تابعة لروسيا

تحدث جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن موقف حصل قبل لقاء ترامب وبوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

حديث بولتون جاء في الكتاب الذي يرغب في نشره يوم 23 يونيو/ حزيران الجاري، والذي تحدث فيه عن موقف سبق قمة هلسنكي بين الزعيمين الأمريكي والروسي.

قائلا "قبل قمة ترامب وبوتين في هلسنكي، سأل ترامب مستشاريه إن كانت فنلندا جزءا من روسيا... ففي طريقه إلى اجتماع هلسنكي، توقف ترامب ليلتقي رئيسة الوزراء البريطانية وقتها تيريزا ماي..".

مضيفا "خلال اللقاء (ترامب) مع ماي، تطرق مستشار الأمن القومي البريطاني إلى قضية تسميم سكيربال واصفا ذلك الهجوم بأنه ضد قوة نووية، ترامب حينها سأل: "اه.. هل أنتم قوة نووية؟" سؤال كنت أعلم أنه لم يكن بنية المزاح..."، بحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح اليوم الخميس بأن بولتون ينتهك القانون الأمريكي بنشر معلومات حساسة في كتابه.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "إنه يخالف القانون، هذه معلومات سرية للغاية ولم يكن لديه إذن (لنشر هذه المعلومات)، لقد خرجت الآن بضجة كبيرة".

يذكر أن جون بولتون أقيل من منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد ينشر كتاب ذكرياته عن عمله في البيت الأبيض في 23 يونيو/ حزيران الجاري، لكن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة نشر الكتاب ورفعت دعوى قضائية ضد بولتون.