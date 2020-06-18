جولة لحميدتي في إثيوبيا بصحبة آبي أحمد... صور

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، جولة برفقة نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها يقوم بها الأخير للعاصمة أديس أبابا.

ونشر آبي أحمد عبر حسابه على "تويتر" صورا للزيارة، أرفقها بتعليق قال فيه "أجريت زيارة بصحبة الفريق محمد حمدان داقلو، لمجمع أداما الصناعي لأشهد تعافي صناعاتنا خلال جائحة "كوفيد-19" الذي غيرت أنشطة الإنتاج".

Together with Lieutenant-General Mohamed Hamdan Daglo, I visited Adama Industry Park to witness the resilience of our industries during the #COVID19 pandemic that have switched production activities in response to the times. pic.twitter.com/OzPhxcMj4O — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) June 18, 2020

وتناول اللقاء الذي جرى في مكتب آبي أحمد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، وقضايا الحدود بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تأتي زيارة حميدتي في وقت تستمر فيه المفاوضات المرتبطة بسد النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر.

وتصاعدت حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا في الفترة الأخيرة، عقب تصريحات المتحدث باسم الجيش السوداني العميد الركن عامر محمد الحسن، قال فيها إن السودان يرى إعطاء فرصة للدبلوماسية مع إثيوبيا قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين.

وكانت ميليشيات إثيوبية قد اخترقت الحدود السودانية الإثيوبية في ولاية القضارف، مما أدى إلى حدوث توتر، حيث توغلت واعتدت على المشاريع الزراعية في منطقة بركة نوريت وقرية الفرسان، كما اشتبكت مع قوة عسكرية سودانية في معسكر بركة نورين.

وتتزامن الزيارة مع تصاعد أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، وسط إصرار من أديس أبابا على بدء عمليات ملء سد النهضة.

وبدأت إثيوبيا في 2011، في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، التي تبلغ 55.5 مليارمتر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.