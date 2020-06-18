"الصديق والأخ سيرغي"... لافروف يتلقى آلة موسيقية بمناسبة عيد ميلاده السبعين من صربيا... فيديو

تلقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هدية من وزير خارجية صربيا، إيفيكا داتشيس، خلال زيارته إلى صربيا، في أول زيارة رسمية يقوم بها لافروف منذ تفشي وباء "كورونا".

حيث قام وزير الخارجية الصربي بعد إنتهاء مؤتمر صحفي جمع وزيري خارجية كلا البلدين، بتقديم هدية للافروف الذي احتفل في مارس/ آذار، بعيد ميلاده السبعين.

وقدم داتشيس، للوزير الروسي غيتارا تم صنعه من شجر الكمثرى الذي تنمو بكثرة في صربيا.

قائلا "أقدم إلى الصديق والأخ سيرغي، هذه الهدية الخاصة وأعرف حبه للموسيقى".

هذا ويقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم بزيارة إلى صربيا لإجراء مباحثات مع المسؤولين الصربيين وتعتبر تسوية الوضع في كوسوفو إحدى القضايا التي تحتل مكان الصدارة في هذه المباحثات.

وصرح لافروف، بأن التعجيل في تحقيق "التطبيع النهائي" في كوسوفو وخلق مواعيد نهائية مصطنعة أمر يؤدي إلى نتائج عكسية.