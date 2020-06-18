لافروف حول تصريحات كييف بشأن اتفاقيات مينسك: خبث وجهل بالموضوع

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن تصريحات ممثلي أوكرانيا حول اتفاقيات مينسك بشأن دونباس، بأنها غير ملزمة، خبث وجهل بالموضوع ونوع من الشر.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في بلغراد: "لدينا "خط أحمر" وحيد فيما يتعلق بجهود حل الأزمة في شرق أوكرانيا. ويتضمن الحاجة إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك بدقة وبشكل كامل وبالتسلسل المناسب، كما تم توقيعها من قبل الجميع، بما في ذلك ممثلو كييف ودونيتسك ولوهانسك".

وتابع لافروف "وكيف تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي دون أي تغييرات. البيانات التي نسمعها من الممثلين الأوكرانيين الرسميين بأن هذه القرارات غير ملزمة كلها خبث وإما من جهل الموضوع، وهذا أيضاً ممكن".

يذكر أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بحثا هاتفيا، في الـ14 من فبراير/شباط الماضي، جوانب حل النزاع الأوكراني، وطرح بوتين بشكل مباشر سؤالا ما إذا كانت كييف تنوي بالفعل تنفيذ اتفاقات مينسك، حسبما أفاد بيان الكرملين.