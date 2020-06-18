الصين تنجح في وضع ثلاثة أقمار صناعية في المدار

أعلنت شركة علوم الفضاء والتكنولوجيا الصينية (CASC)، في بيان، أن الصين أطلقت بنجاح، يوم أمس الأربعاء، ثلاثة أقمار صناعية إلى المدار باستخدام مركبة الإطلاق Changzhen-2D.

تم تنفيذ الإطلاق يوم الأربعاء الساعة 15.19 بالتوقيت المحلي (10.19 بتوقيت موسكو) من محطة الفضاء تزوتسيان في مقاطعة غانسو. دخلت جميع الأقمار الصناعية الثلاثة، بما في ذلك القمر الصناعي للاستشعار عن بعد Gaofen-9 للأرض، إلى مدار معين.

يُذكر أن القمر الصناعي Gaofen-9، الذي طورته شركة Dongfanghong Weixing، وهي شركة تابعة لـ CASC، سيتم استخدامه بشكل رئيسي في مجالات مثل مراقبة سطح الأرض والتخطيط المدني لتقييم مدى ملاءمة الأراضي الزراعية، وتقييم غلة المحاصيل المحتملة، و للتنبؤ بالكوارث الطبيعية والحد من عواقبها المحتملة.

في الوقت نفسه، يمكن للقمر الصناعي تقديم دعم معلوماتي لتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، مثل مبادرة "حزام واحد - اتجاه واحد" وتحديث الدفاع الوطني.

سيتم استخدام القمر الصناعي Hede-5، الذي طورته شركة بكين China Head Aerospace Technology، في المقام الأول للشحن والملاحة.

تم تطوير القمر الصناعي الثالث، Pisin-3A ، من قبل جامعة تشغيانغ وسيتم استخدامه في المدار لدراسة تقنيات الأقمار الصناعية، مثل مراقبة أجهزة الإرسال والاستقبال والأنظمة الإلكترونية الساتلية.