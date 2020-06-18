"عالجهما من كورونا"... زوجان صينيان يشكران مستشفى إيطاليا بطريقة خاصة

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" تبرع الزوجان لصالح مستشفى "سبالانزاني" للأمراض المعدية في روما، بمبلغ 40 ألف دولار للبحث العلمي.

وقال المستشفى في بيان له، إن "الزوجين الصينيين اللذين كانا أول حالة عدوى في إيطاليا، وأدخلا إلى مستشفانا وعولجا فيه، حيث تركاه بعد تعافيهما في منتصف آذار/ مارس الماضي، تبرعا بالمبلغ للمستشفى، للمساهمة في تمويل البحث حول فيروس كورونا".

وتابع المستشفى: "الزوجان كانا قد عادا إلى الصين، لكنهما قررا الإعراب عن الشكر بهذا التبرع للأطباء والباحثين في سبالانزاني، الذين أنقذوا حياتيهما في المستشفى حيث خضعا للعناية المركزة لعدة أيام".