الخارجية الإيرانية: حان الوقت لمساءلة أمريكا بشأن قضايا حقوق الإنسان

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الخميس، إنه حان الوقت ليركز العالم على مساءلة الكيان الأمريكي بشأن قضايا حقوق الإنسان داخل وخارج هذا البلد.

ونشرت الخارجية الإيرانية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أعربت من خلالها عن ترحيبها بعقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، من أجل مناقشة الانتهاكات الإنسانية في أمريكا.

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية،أن إيران تدعم الاجتماع العاجل لمجلس حقوق الانسان لمواجهة العنصرية في أمريكا، وقال: نؤمن بالمواجهة الجذرية للعنصرية المنظمة في بعض مناطق العالم وخاصة أمريكا. pic.twitter.com/0NegiHfmvB — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) June 18, 2020

وجاءت تغريدة الخارجية الإيرانية في ضوء الاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري في أمريكا وطبيعة التصدي للمحتجين والمتظاهرين فيها.

وأفادت الخارجية الإيرانية بأن "العنصرية المنظمة ووحشية وعنف الشرطة ضد الاحتجاجات السلمية، يشكل جانبا بسيطا من الكم الهائل (لهذه الجرائم)، وحان الوقت ليركز العالم على مساءلة الكيان الأمريكي بشأن قضايا حقوق الإنسان داخل وخارج هذا البلد".

يشار إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قد أعلن أمس الأربعاء، ترحيب بلاده باقتراح عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان على مدى يومي 17 و18 يونيو/حزيران الجاري، لمناقشة أزمة مقتل جورج فلويد ومواجهة الفصل العنصري في أمريكا.