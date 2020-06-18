ترامب حول كتاب بولتون: مزيج من الأكاذيب والقصص الخيالية

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كتاب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون المثير للجدل الذي يستعد لنشره، بينما يكافح ترامب وإدارته لمنعه من ذلك.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" :"كتاب بولتون، عبارة عن مجموعة من الأكاذيب والقصص الخيالية المصممة لجعلني أبدو سيئًا. إن العديد من التصريحات السخيفة التي ينسبها إلي لم تصدر أبدًا، إنها مجرد خيال''.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

ويضم كتاب بولتون الجديد الذي سيصدر قريبا تحت عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض" اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية في مسعى إلى منع نشر كتاب بولتون، متهمة المستشار السابق بمخالفة التزاماته من خلال الكشف عن معلومات سرية.