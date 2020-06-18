زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب شمال شرقي نيوزيلندا... صورة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع شمال شرقي نيوزيلندا، على عمق 20.5 ميل (33 كم).

وتم تسجيل الهزات في الساعة 12:50 بتوقيت غرينيتش، (15.50 بتوقيت موسكو)، وكان مركز الزلزال على بعد 684 كيلومترًا شمال شرق أوبوتيكي بنيوزيلندا.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو دمار.

A 7.4 magnitude #earthquake strikes 425 miles off the coast of #NewZealand on the ring of fire. Large earthquakes strike here very often. However new Zealand has seen an increase of all types of disastrous events. Especially surrounding #Christchurch New Zealand. pic.twitter.com/Uspu9I7UON — Disclosure Tv (@DisclosureTv_) June 18, 2020

تعتبر المنطقة نشطة زلزاليا، حيث ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة منطقة ليفين بنيوزيلندا، مما تسبب في اهتزاز المباني في العاصمة ويلينغتون.

تقع نيوزلندا في منطقة تصادم بين الصفائح التكتونية الهندية الأسترالية والمحيط الهادئ، وتحدث الزلازل بشكل متكرر.

المنطقة هي جزء من "حلقة النار" في حوض المحيط الهادئ، تشتهر بالزلازل والانفجارات البركانية.

وشهدت نيوزيلندا سلسلة من الزلازل القوية في ربيع 2019، بعضها بقوة 7.0.