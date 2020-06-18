وزير الخارجية التركي: أردوغان وجه بالعمل المشترك مع الولايات المتحدة في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تلعب دورا أكثر فاعلية في ليبيا، مشيرا إلى وجود تقارب حاليا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان بخصوص الملف الليبي.

أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح جاويش أوغلو في ندوة مع مسؤولي اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية بثته الخارجية التركية عبر حسابها بتويتر: "الولايات المتحدة بدأت تلعب دورا أكثر فاعلية في ليبيا، وتعاوننا معا في هذا الملف سيساهم في استقرار المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية التركي الذي كان في زيارة إلى طرابلس أمس والتقى قادة حكومة الوفاق: "هناك مقاربة إيجابية حاليًا بين ترامب وأردوغان... الرئيس وجه لنا التعليمات بالعمل المشترك مع الولايات المتحدة في ليبيا".

وكشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق اليوم الخميس، تفاصيل زيارته على رأس وفد تركي إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقال جاويش أوغلو، في تصريحات أدلى وهو على متن الطائرة عائدا من طرابلس، إن زيارة الوفد إلى ليبيا، كانت للتأكيد مجددا وبشكل أقوى على دعم أنقرة لذلك البلد.

وأضاف أن الوفد بحث هناك وبشكل مفصل، سبل توسيع تعاوننا خلال الفترة المقبلة، كما بحث الخطوات التي سيتم اتخاذها في الميدان، والعلاقات السياسية".