ضباط فرنسيون يستخدمون العنف لاعتقال سيدة حامل من أصول أفريقية... فيديو

وقالت قناة "L'Obs" على يوتيوب إنه تم القبض على امرأة من قبل أمن السكك الحديدية في محطة "أولناي سو بوا"، في 16 يونيو/حزيران.

وأثار عنف رجال الشرطة في التعامل مع السيدة، غضب العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول الصور على نطاق واسع.