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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد 7 أبريل / نيسان 2020

    المفاجآت تتواصل... ترامب يجهل "معلومة" يعرفها الجميع

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    تتوالى المفاجآت في المذكرات الخاصة لمستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، بشأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقه هذه المرة بجهله بالجغرافيا السياسية.

    لفت بولتون في كتابه "The Room where it Happens" إلى أن ترامب لم يكن يعلم أن بريطانيا "قوة نووية"، وذلك في اجتماع عقده في 2018 مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي.

    وقال بولتون إنه خلال الاجتماع أشار مسؤول بريطاني إلى أن المملكة المتحدة  "قوة نووية"، ليرد ترامب عليه: "أوه، هل أنتم قوة نووية؟"، وذلك في نبرة صوت جعلت جون بولتون يعتقد أنه "لم يكن يقصد منها المزاح"، بحسب مقتطف من الكتاب كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 16 يونيو حزيران 2020
    © REUTERS / YURI GRIPAS
    بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة
    وكانت أول مرة تختبر فيها المملكة المتحدة رأسا حربيا نوويا في عام 1952، وتستند قوة ردعها الحالية التي تعتمد على الغواصات إلى صواريخ "ترايدنت" الأمريكية، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

    وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن مسؤولا بريطانيا روى لها واقعة مماثلة لترامب عندما قام بزيارة للمملكة المتحدة في العام الماضي 2019.

    وقال المسؤول إن ترامب أخبر تيريزا ماي أن "التهديد الوجودي الأول يتمثل في الأسلحة النووية، وليس في تغيّر المناخ أو أي من هذه القضايا الأخرى التي يثيرها جميع هؤلاء الأشخاص الآخرين".

    وتابع: "عندما سألته ماي عن كيفية تأثير ذلك على الرادع البريطاني، بدا ترامب متفاجئا بسؤالها".

    ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون المتوقع صدوره، الذي يحوي معلومات عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، ينتهك القانون بنشر معلومات حساسة في كتابه.

    وصرح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "إنه يخالف القانون، هذه معلومات سرية للغاية ولم يكن لديه إذن (لنشر هذه المعلومات). لقد خرجت الآن بضجة كبيرة".

    كما وصف ترامب كتاب جوتن بولتون عبر حسابه على موقع "تويتر" بأنه "عبارة عن مجموعة من الأكاذيب والقصص الخيالية المصممة لجعلني أبدو سيئًا. إن العديد من التصريحات السخيفة التي ينسبها إلي لم تصدر أبدًا، إنها مجرد خيال''.

    ويضم كتاب بولتون الجديد الذي سيصدر قريبا تحت عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض" اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

    وكانت وزارة العدل الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية في مسعى إلى منع نشر كتاب بولتون، متهمة المستشار السابق بمخالفة التزاماته من خلال الكشف عن معلومات سرية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, البيت الأبيض, أمريكا, جون بولتون, دونالد ترامب
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