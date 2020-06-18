تسجيل
17:07 GMT18 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020

    صحيفة: لماذا رفض المرشد مبادرة أمريكية جديدة رغم موافقة روحاني وظريف

    © AP Photo /
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/09/1045500949_0:130:2500:1537_1200x675_80_0_0_e4a109624b1b224cc0b8df97c7fcab91.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202006181045759994-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81/

    قال مصدر رفيع في مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، طلب عقد لقاء مباشر مع وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في إسطنبول.

    ونقلت صحيفة "الجريدة"، مساء اليوم الخميس، عن المصدر الإيراني، أن هوك طلب عقد لقاء مع ظريف، الاثنين الماضي، لبحث موضوع الإفراج عن السجناء بين البلدين.

    المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى إيران، براين هوك
    © AP Photo / Cliff Owen
    هوك: لا نريد أن نرى نسخة من حزب الله على حدود السعودية

    وأفادت الصحيفة، نقلا عن المصدر، بأن ظريف أبلغ روحاني والمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بالدعوة، معتبرا أنها قد تكون مناسبة لكسر الجليد، حتى لو لم تتم علنا، في وقت أخّر ظريف سفره إلى موسكو بضع ساعات، وأمضى وقته يتجول في أسواق إسطنبول، بانتظار رأي المرشد.

    وأوضح المصدر أن روحاني طلب من خامنئي السماح لظريف بإجراء اللقاء بشكل سري، إذ لا يجب التعويل على سقوط دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مضيفا أن ترامب يواجه متاعب داخلية ويمكن أن يقدم امتيازات كبيرة لطهران، إذا أهدت إليه انتصارا خارجيا قد يبقيه في البيت الأبيض.

    ورفض خامنئي عقد اللقاء، حيث قال المصدر، إنه حتى لو تمت الموافقة على مبدأ اللقاء، فإن هوك أقل مرتبة دبلوماسيا من ظريف، وأن أي تواصل يجب أن يبقى سريا ولا يتم إفشاؤه، حتى يتم التأكد من نتيجته.

    واعتبر المصدر أن موقف المرشد الإيراني هذه المرة يمثل انفتاحا نسبيا، مقارنة برفضه المطلق لأي لقاءات مع الجانب الأمريكي، الأمر الذي يمكن أن يفسح المجال أمام بدء اتصالات خلف الكواليس، وخارج نطاق الشكل السابق الذي كان عبر سويسرا، الراعية للمصالح الأمريكية والإيرانية في البلدين.

    ويشار إلى أن برايان هوك قد بيَّن أن ترامب مستعد للتفاوض مع النظام الإيراني، ووزير خارجيته مايك بومبيو وضع شروط التفاوض.

    انظر أيضا:

    هوك: لا نريد أن نرى نسخة من حزب الله على حدود السعودية
    هوك: لدينا دليل على توجه 20 قاربا من إيران إلى المياه الإماراتية قبيل اعتداء الفجيرة
    هوك: نستبعد تنفيد أية شركة لآلية "إينستكس" بين إيران وأوروبا
    الكلمات الدلالية:
    حسن روحاني, أمريكا, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تدريبات القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني في منطقة شمالي المحيط الهندي وبحر عمان، 17 يونيو/ حزيران 2020
    مناورات البحرية الإيرانية في بحر عمان
    أمريكا وروسيا تتصدران قائمة تسرب البيانات من الخادمات السحابية
    أمريكا وروسيا تتصدران قائمة تسرب البيانات من الخادمات السحابية
    إنفوجرافيك
    ما هي قدرات الجيش الأردني؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك