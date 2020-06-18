ترامب: قرارات المحكمة العليا الأمريكية الأخيرة "مروعة"

وقال ترامب في تغريدة على صفحته الرسمية على تويتر "هذه القرارات المروعة والمدفوعة سياسيا، التي تخرج من المحكمة العليا تصوب نيرانها في وجه الناس الذين يفتخرون بوصف أنفسهم بالجمهوريين أو المحافظين".

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

وأضاف الرئيس الأمريكي "نريد المزيد من العدالة أو سنخسر التعديل الثاني بالدستور (حق المواطنين في امتلاك أسلحة) وكل شيء آخر. صوتوا لترامب 2020".

وتابع ترامب "سأقوم بإصدار قائمة جديدة من المرشحين لمحكمة العدل العليا المحافظين، والتي قد تتضمن بعضًا أوالعديد من الأشخاص المدرجين بالفعل في القائمة بحلول 1 سبتمبر 2020. إذا جاءت الفرصة سأختار فقط من هذه القائمة، كما هو الحال في الماضي، قاضي المحكمة العليا المحافظة".

I will be releasing a new list of Conservative Supreme Court Justice nominees, which may include some, or many of those already on the list, by September 1, 2020. If given the opportunity, I will only choose from this list, as in the past, a Conservative Supreme Court Justice... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

هذا وأصدرت المحكمة العليا الأمركية مؤخرا قرارين يمنح أحدهما حماية للمثليين والمتحولين جنسيا داخل العمل بموجب القوانين الاتحادية ويمنع الثاني الرئيس من سعيه لإنهاء الحماية القانونية للمهاجرين المعروفين باسم "الحالمين".