أستراليا: هجوم إلكتروني يستهدف مؤسسات الحكومة بكافة قطاعاتها

قال رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أمس الخميس، إن هجوما إلكترونيا استهدف مؤسسات الحكومة بكافة قطاعاتها من صناعة وهيئات سياسية وتعليم وصحة وخدمات أساسية.

وأضاف موريسون أن حجم وطبيعة الهجوم الإلكترونى يشيران إلى أن وراءه جهة مدعومة من دولة، موضحا أن وتيرة الهجمات الإلكترونية تتسارع منذ شهور، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتابع رئيس الوزراء "نشجع المنظمات، ولا سيما تلك العاملة في مجال الصحة والبنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية على أخذ مشورة الخبراء وتنفيذ الدفاعات التقنية لإحباط هذا النشاط السيبراني الخبيث".

وقال موريسون: "ما يمكنني تأكيده هو أنه لا يوجد عدد كبير من الجهات الفاعلة في الدولة التي يمكنها المشاركة في هذا النوع من النشاط".

يشار إلى أن الهجمات الإلكترونية أصبحت مؤخرا معقدة وخطيرة على نحو متزايد، وغالبا ما تستهدف منظمات الشركات العامة أو الوطنية من خلال نشر برامجٍ خبيثةٍ (فيروسات) وحظر الدخول للويب والمواقع الوهمية وغيرها من وسائل سرقة المعلومات الشخصية أو المؤسساتية من الجهات التي توجه لها الهجمات، مسببة أضرارًا بعيدة المدى.