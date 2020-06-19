تنسيق أوروبي بشأن إيران وفرنسا تأمل بتعاون طهران

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات، اليوم الجمعة، لتحديد استراتيجيتها بشأن إيران للشهور المقبلة.

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن هذه المحادثات تجري في ظل محادثات أزمة في الأمم المتحدة، واستمرار انتهاك إيران لبنود الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

وصرحت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن وزراء خارجية الدول الثلاث، الذين اجتمعوا في برلين، سيبحثون أيضا تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران للتعاون فورا وبشكل كامل مع مفتشي الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بحسب قناة "العربية".

وكشف لودريان، أنه سيجدد الدعوة، خلال اجتماع مع نظيريه الألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب اليوم، للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.