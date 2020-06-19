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    مستشار الأمن القومي جون بولتون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    مفاجأة وراء فشل المفاوضات مع كوريا... معركة بولتون - ترامب تكشف أسرارا جديدة

    © AFP 2020 / SAUL LOEB
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    كشف المستشار السابق لشؤون الأمن القومي في الولايات المتحدة، جون بولتون، معلومات جديدة حول طريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب الأزمة مع كوريا الشمالية.

    وكتب بولتون في كتابه المخطط نشره الأسبوع المقبل "في الغرفة حيث حدث كل شيء" على نحو مكثف عن خلافاته مع ترامب قبل وخلال وبعد قمته الأولى مع القائد الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في يونيو من 2018، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية.

    وذكر بولتون أن "المشهد الدبلوماسي بأكمله كان من صنع كوريا الجنوبية. وكان الأمر متعلقا أكثر بأجندة توحيد الكوريتين، لا استراتيجية جادة بيننا وبين كيم".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد 7 أبريل / نيسان 2020
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    المفاجآت تتواصل... ترامب يجهل "معلومة" يعرفها الجميع

    وادعى بولتون أن ترامب كان "مصمما على عقد اللقاء مع كيم بأي ثمن".

    ونقلت جريدة "نيويورك تايمز" أن المستشار السابق سخر من سلسلة من قرارات ترامب. حيث وصف قرار الاجتماع بكيم في سنغافورة بـ"الخطأ الغبي"، ورغبة ترامب في دعوة كيم للبيت الأبيض بـ"كارثة محتملة كبيرة الحجم".

    وفي مقال آخر نقلت نيويورك تايمز عن بولتون كتاباته بأن ترامب "قضى أسابيع" مركزا على محاولة إعطاء كيم نسخة موقعة من "رجل الصاروخ" لإلتون جون على قرص مدمج.

    وذكرت الصحيفة أن ترامب أراد أن يعرف كيم أنه وصفه باسم "رجل الصاروخ" كمصطلح للتودد إليه.

    ورد الرئيس الأمريكي في تغريدة مساء الخميس، قائلا: "عندما مضى جون بولتون المجنون بتشويه الأمة وبغباء فادح قال إنه نظر إلى المثال الليبي بالنسبة لكوريا الشمالية، انفجرت الأوضاع، كيم جونغ أون (زعيم كوريا الشمالية) الذي كنا قريبين من التوافق معه، أصبح بالستيا (كناية عن الغضب الشديد)، وكذلك صواريخه".

    وتابع ترامب "لم يرد (كيم جونغ أون) بولتون بأي مكان قريب منه، تصريحات بولتون الأكثر غباء أدت لانتكاس سيئ مع كوريا الشمالية، وحتى الآن أسأله: "ما الذي كنت تفكر فيه؟ لم يكن لديه أي جواب واعتذر فقط، هذا كان في بداية الأمر، كان يتوجب علي طرده هناك حينها".

    وكان ترامب قد رد في تغريدة سابقة، الأربعاء على كتاب بولتون، قال فيها: "يتكون كتاب جون بولتون المجنون الممل للغاية (وفقا لنيويورك تايمز) من الأكاذيب والقصص المزيفة. قال كل خير عني، خلال الطباعة، إلى اليوم الذي طردته فيه. أحمق ساخط وممل يريد فقط الذهاب إلى الحرب. لم يملك أي فكرة، كان منبوذا وتم التخلي عنه بسرور.. يا له من أحمق".

    ونشرت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل كتاب بولتون، بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية في محكمة اتحادية يوم الثلاثاء، تزعم فيها أن كتاب بولتون المكونة من 500 صفحة "مليء بالمعلومات السرية"، وقال المدعون إن بولتون تراجع عن عملية التدقيق الجارية في البيت الأبيض للكتاب.

    ومن المفترض أن ينشر كتاب بولتون في الـ23 من يونيو/ حزيران الجاري، وكانت CNN قد حصلت على نسخة منه.

    انظر أيضا:

    بولتون: ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة
    ترامب حول كتاب بولتون: مزيج من الأكاذيب والقصص الخيالية
    "الغبي الحقود"... بولتون ينشر مذكراته عن ترامب
    الكلمات الدلالية:
    كوريا الشمالية, الولايات المتحدة, دونالد ترامب
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