فاوتشي: لا تدابير حجر إضافية

أعلن كبير خبراء الأوبئة الأمريكي ومستشار البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، أن السيطرة على جائحة كوفيد-19 في بلاده لا تتطلب مزيدا من تدابير الحجر الواسعة النطاق.

وقال فاوتشي "لا أعتقد أننا سنتحدث عن الرجوع إلى الإغلاق. أعتقد أننا سنتحدث عن محاولة التحكم بشكل أفضل بتلك المناطق من البلاد التي يبدو أنها تعاني زيادة في عدد الحالات"، وذلك في رده على سؤال عما إذا كان يجب على الولايات التي تشهد زيادة بعدد الإصابات، أن تعيد إصدار أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل.

وأكد فاوتشي أنه من الضروري اتباع نهج محلي في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك ما يتعلق بالسؤال الحاسم حول موعد إعادة فتح المدارس، وذلك في وقت تُواصل البلاد اتخاذ مزيد من الخطوات للعودة إلى وضعها الطبيعي، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

كما أشار إلى أنه في "المقاطعات التي لا توجد فيها حالات إصابة على الإطلاق، ليست هناك مشكلة في فتح المدارس". وأضاف أنّ هناك أجزاء أخرى من البلاد "حيث يوجد عدد ضئيل من الإصابات، وهي أماكن يمكن فيها تأخير فتح المدارس".