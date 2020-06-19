ردا على اتهام بولتون الخطير... نتنياهو يوضح موقفه من كوشنر

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على ما جاء في كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، حول موقف "بيبي" من جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء أمس الخميس، بأن مكتب نتنياهو أكد أن لديه ثقة كاملة بقدرات جاريد كوشنر، ويرفض أي وصف يخالف ذلك، لقد ساهم كوشنر بشكل كبير جدا في دفع السلام في منطقة الشرق الأوسط قدما.

ونقلت الصحيفة عن مكتب نتنياهو أن طاقم الإدارة الأمريكية الذي يعمل في الشرق الأوسط برئاسة جاريد كوشنر، صاغ بنجاح مبادئ ترامب وحولها إلى رؤية نحو تحقيق السلام، عارضا بذلك المخطط الأكثر واقعية لتحقيق السلام في المنطقة.

وجاء تعليق مكتب نتنياهو على خلفية إشارة جون بولتون في كتابه المقرر أن ينشر 23 يونيو/حزيران الجاري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يفهم لماذا يقود جاريد كوشنر الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".