وكالة الطاقة الذرية تتبنى قرارا يدعو إيران للسماح لها بالوصول إلى منشأتين نوويتين

اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إيران إلى التعاون التام مع الوكالة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى منشأتين نوويتين في إيران.

فيينا - سبوتنيك صوت لصالح القرار الخاص بشأن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأتين نوويتين في إيران، 25 عضوا في مجلس إدارة الوكالة، مقابل صوتين "ضد"، و7 أعضاء امتنعوا عن التصويت.

وقال البيان، الذ نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الإنترنت، "اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم قرارا يدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى التعاون التام مع الوكالة في تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي، وتلبية متطلبات الوكالة دون مزيد من التأخير".

وأضاف " تم تبني القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأغلبية الأصوات - 25 مقابل 2 ، وامتنع اثنان عن التصويت".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد رد، أمس الخميس، على مساعي وكالة الطاقة الذرية لتكثيف التفتيش على أنشطتها النووية.

وقال "لا ينبغي للدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي بعد عدم الالتزام بتعهداتها توفير المستلزمات الثانوية لهذا العمل".

وذكر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه "ليس لدينا ما نخفيه"، مضيفا أن "معظم عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في السنوات الخمس الاخيرة من تاريخها قد أجريت في إيران".