لأول مرة... مشاهد من غرفة عمليات الحرس الثوري التي فاجأت أمريكا بضربة عسكرية

عرضت دائرة الإعلام في قوة الجو - فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، مشاهد جديدة من منظومة "سوم خرداد" للدفاع الجوي عشية الذكرى السنوية الأولى لإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة جنوبي البلاد.

أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية صبيحة 19 يونيو/ حزيران 2019 طائرة مسيرة أمريكية من طراز "آر كيو 4" فوق المياه الإيرانية بعد انتهاكها المتكرر للأجواء الإيرانية وعدم تجاوبها مع تحذيرات الدفاع الجوي الإيراني، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

تصاویر دیده نشده از سامانه سوم خرداد

همان سامانه پدافندی است که بامداد ۳۰ام خردادماه ۱۳۹۸ یک فروند پهپاد فوق پیشرفته MQ-۴C ترایتون تروریست‌های آمریکایی را در آب‌های جنوبی کشور زد

اقتدار یعنی همین که میبینی#سامانه_سوم_خرداد#MQ4C pic.twitter.com/QmOOYZl70s — آسیداسماعیل (@Aseyedesmaeeil) June 19, 2020

ويظهر مقطع الفيديو صورا لمراحل تصميم وإنتاج هذه المنظومة التي يتم نشرها لأول مرة.

كما يظهر في المقطع، لأول مرة صور تركيب وإطلاق منظومة سوم خرداد من سفينة الشهيد سياوشي اللوجستية التابعة لبحرية الحرس الثوري.

يذكر أن منظومة سوم خرداد هي منظومة إيرانية الصنع أزيح الستار عنها في عام 2014 وتتميز بقدرات عالية ضد الطائرات الحربية والمسيرة وصواريخ من طراز كروز.

🎥رونمایی از نسخه دریایی سامانه سوم خرداد



🔹انتشار تصاویر خط تولید برای نخستین بار. /٢

✅ @Masaf pic.twitter.com/4q36OlLkyD — nobody (@nobody95102299) June 19, 2020

وقالت النائبة في مجلس الشورى، زهرة سادات لاجوردي، إن إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة في مضيق هرمز أدى إلى تغيير معادلات المنطقة لصالح الجمهورية الإيرانية.

وأوضحت أنه بعد تدمير الطائرة المسيرة الحديثة في الخليج الفارسي، ظهرت علامات تراجع الولايات المتحدة، بينما سمعنا مرات عديدة من قائد الثورة الاسلامية تأكيده أن أمريكا في حالة أفول.

انتشار اولین تصاویر از تست سامانه سوم خرداد بر روی شناور های سپاه



انتشار کلیپ از مراحل ساخت و مونتاژ سامانه و موشک های #طائر و #صیاد فقط یه معنی رو میده و اون اینه که صفر تا صد طراحی و ساخت اینجور سامانه پیشرفته ی پدافندی رو تونستیم کاملا بومی کنیم

دست مریزاد....#شکارچی_کرکس https://t.co/YOQhN0JFtp pic.twitter.com/fXK6GugqLV — محمد مهدی غلام پور (@mahdigholampoor) June 18, 2020

من جانبه قال عضو مجلس الشورى الإسلامي، علي رضا نظر "لقد أثبت الحرس الثوري للأمريكيين وجميع حلفائهم أنه قام بعمله وفقًا لأمر قائد الثورة الإسلامية، ولهذا فهو مستعد تمامًا من الناحية العلمية والتكنولوجية والمعدات، وهم يدركون أنهم إذا ضربوا مرة، فإنهم سيتلقون ردا بعشرة أضعاف ذلك، ولهذا السبب الأعداء خائفون ليلاً ونهاراً".