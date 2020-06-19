أسرة تعثرعلى ثعبان ضخم في حمام المنزل

ووفقا لموقع "News.com.au" الأسترالي، سمع أصحاب المنزل يوم الأربعاء الماضي، أصواتًا غريبة قادمة من حمام منزلهم ليتفاجئوا بوجود ثعبان طوله متر ونصف يزحف في مغسلة الحمام.

وبحسب الصحيفة قامت العائلة باستدعاء "صائد الثعابين" والذي أوضح أن الثعبان كان يعيش على سطح المنزل ودخل إلى المنزل عبر فتحة التهوية الموجودة في السقف.

يذكر أن الثعبان المعروف باسم "ثعبان السجاد" من الثعابين غير السامة، وهو واحد من أكبر الثعابين انتشارا في أستراليا.