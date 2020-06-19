ترامب: بايدن أضعف من هيلاري وسأخسر الانتخابات في حالة واحدة فقط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جو بايدن منافسه في الانتخابات القادمة أضعف من هيلاري كلينتون التي نافسته في 2016، مشيرا إلى أنه سيخسر في حالة واحدة فقط.

وأضاف ترامب في مقابلة حصرية مع صحيفة "واشنطن تايمز"، يوم الخميس، أن "الديمقراطيين أكثر يأسا للتغلب عليه".

وأكد أنه "يعتمد على انتعاش اقتصادي قوي".

وذكر أن "الاقتصاد سيكون في مستوى أفضل بعد الفتح وبعد 4 شهور سيكون للربع الثالث أعلى ناتج محلي إجمالي في تاريخ البشرية ليفوز بالانتخابات في نوفمبر القادم".

وتابع "الديمقراطيون لا يريدون فتح الاقتصاد، إنهم يقاتلون مثل الجحيم لأنهم لا يريدونني".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "سيخسر فقط في حال كان التصويت عبر البريد نظرا للتلاعب المتوقع من قبل الديمقراطيين".

وأوضح "التصويت عبر البريد هو الطريقة الوحيدة التي سأخسر بها، لأن الديمقراطيين يغشون ويسرقون.

واستدرك "أنهم لا يرسلون بطاقات اقتراع إلى مناطق معينة، معظمها مناطق جمهورية، هناك الكثير من التصويت غير القانوني".

وحول تقييمه للسباق ضد المرشح بايدن مقارنة بهيلاري كلينتون في عام 2016، أجاب ترامب بأنه "أضعف، لكن الآلة أقوى لأنهم يائسون".