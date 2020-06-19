الأمم المتحدة تجري تحقيقا حول العنصرية بعد مقتل جورج فلويد

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالأسلوب العشوائي والعنيف للشرطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية الشهر الماضي.

وووفقا لوكالة "رويترز"، بالإجماع وافق المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة، والذي يتخذ من جنيف مقرا له على قرار قدمته الدول الأفريقية يفوض مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام.

وجرى تخفيف نص القرار خلال مفاوضات وراء أبواب مغلقة عن صياغة أولية دعت بشكل صريح إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في العنصرية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انسحبت من المجلس قبل عامين بعد أن اتهمته بالانحياز ضد إسرائيل.

يذكر أن رقعة الاحتجاجات كانت قد اتسعت في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".