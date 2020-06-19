وزير الدفاع التركي وقادة الجيش في مركز "مخلب النمر" شمالي العراق... صور

أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش زيارة لمركز إدارة عمليات "مخلب النمر" المستمرة شمالي العراق ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا".

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية صورا للزيارة التي رافق أكار فيها رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك آق يوز، بالإضافة لقائد القوات البحرية، عدنان أوزبال.

وقبل توجهه إلى مركز العمليات، أجرى أكار وكبار قادة الجيش، اجتماعا مع قادة الوحدات المتمركزة على الخط الحدودي.

وزير الدفاع التركي يزور غرفة عمليات "مخلب النمر"

الوزير خلوصي أكار تفقد غرفة العمليات على الشريط الحدودي مع العراق برفقة كبار قادة الجيشhttps://t.co/nQgQfDkTa7 pic.twitter.com/D0ODxJasSw — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 19, 2020

يشار إلى أن عملية "مخلب النمر" انطلقت فجر الأربعاء الماضي، في منطقة "حفتانين"، شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد "بي كا كا"، بعد عملية "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الاثنين الماضي.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد نشرت مشاهد، مساء الأربعاء الماضي، من الغارات الجوية التي شنتها القوات التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني، وظهر خلال الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، قادة الجيش التركي وهم يتابعون سير العملية وعلى رأسهم وزير الدفاع، خلوصي أكار.

وأكدت الدفاع التركية، أن القوات الجوية دمرت بالكامل "أهدافا إرهابية" في منطقة حفتانين عبر قصف محكم في إطار عملية "مخلب النمر".