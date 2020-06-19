ممثلة أمريكية تفاجئ متابعيها بنشر صورة من الماضي

فاجأت الممثلة الأمريكية شارون ستون متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، بنشرها صورة قديمة لها بالأبيض والأسود.

وتظهر ستون البالغة من العمر 62 عاما في الصورة مرتدية نظارات طبية وتبدو على وجهها ملامح الحزن.

View this post on Instagram And... here I am in the Sound Of Music 😎 A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Jun 18, 2020 at 3:10pm PDT

وأوضحت ستون أن الصورة قديمة وتم التقاطها أثناء تأديتها دورا في مسرحية موسيقية بعنوان "أصوات الموسيقى".

ومن جانبهم لم يتعرف المتابعون على النجمة، وكتب أحدهم: "تبدو وكأنها راهبة"، بينما أشار آخرون إلى وجود شبه كبير مع المرشحة الرئاسية السابقة، هيلاري كلينتون.