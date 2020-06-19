ترامب يعد بأفضل المؤشرات للاقتصاد الأمريكي في التاريخ 

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن يسجل الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري أعلى نتيجة في التاريخ.

وقال ترامب خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن تايمز" :"تنمو المؤشرات في الولايات الأمريكية بشكل شهري، من المتوقع أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2020 الأعلى في التاريخ".

وأوضح ترامب أن المؤشرات ستساعده بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى وجود نمو في عدد الوظائف وزيادة مبيعات في شهر أيار / مايو.

وفي المقابل توقع المجلس الفيدرالي الأمريكي، تراجع في الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.5%.

يذكر أن الاقتصاد الأمريكي كان قد سجل في الربع الأول من العام تراجعاً حاداً لم تعرفه البلاد منذ عقد، مع دخول في الإغلاق بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا.